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Пинский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы водителя сбившего на смерть 11-летнюю школьницу

19 сентября 2008 16:39
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В июне бывший сотрудник милиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку и попытался скрыться с места аварии. Школьницу доставили в больницу с многочисленными переломами. Спустя несколько дней пострадавшая скончалась, так и не придя в сознание. Как установило следствие, скорость, с которой несся водитель по оживленной улице была 80 километров в час, при 40 разрешенных. За руль инженер по технике безопасности пинского автопарка, сел в сильном алкогольном опьянении. В его крови обнаружили 2,5 промилле.

В суде свою вину 34-летний пинчанин признал частично. По его словам, он хотел помочь ребенку, просто не смог остановиться. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях строгого режима. За руль он сядет не скоро. Родителям осужденный заплатит 50 миллионов рублей.

В течении десяти дней приговор может быть обжалован. Родители погибшей девочки просят ужесточить наказания для тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии.
# общество

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