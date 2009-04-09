Пинских дошкольников воспитывала фальшивомонетчица

26-летняя сотрудница детского сада подозревается в изготовлении денежных подделок.

В милицию обратился таксист. С ним рассчитались 20-тысячной купюрой, которая вызвала сомнение. В этот же день с такими же купюрами в пункт обмена обратилась женщина, чтобы приобрести валюту. По ее словам, она получила деньги на сдачу в одном из магазинов города. По горячим следам подпольную типографию рассекретили. Ее организатора задержали. Изъяли и технику, на которой изготовили подделки.

- Наказание за данное деяние предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - говорит Эдуард ЖИЛЕВИЧ, заместитель начальника Пинского ГОВД.

