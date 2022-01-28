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Пиневич: заболеваемость коронавирусом растёт, но особых волнений в этом отношении не вижу

28 января 2022 17:34
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Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Вот уж где нет причин «накалять», так это в здравоохранении, уверен Александр Лукашенко. Пандемия сегодня – это рыночный инструмент, на ней бессовестно спекулируют. С вирусом мы научились справляться, задействовали все ресурсы и не прогадали – за нами повторяют, пусть и непублично. Теперь без паники должны работать на опережение, ведь коронавирус далеко не единственная беда.  

Пиневич: заболеваемость коронавирусом растёт, но особых волнений в этом отношении не вижу-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Все люди хотят узнать, как у нас пандемическая обстановка обстоит, в том числе с распространением штамма «омикрон». Я хочу сказать, что заболеваемость, конечно, растет, но особых волнений в этом отношении не вижу. Мы должны спокойно пройти этот эпидемический подъем заболеваемости, по крайней мере система здравоохранения готова в полной мере. Я полагаю, что каких-то особых сложностей произойти не должно.  

В более далекой перспективе – важность развития системы здравоохранения как одного из ведущих социальных институтов, обеспечить качество жизни прежде всего. Поэтому от главы государства звучало уже не единожды, что здравоохранение останется а) качественным, б) доступным и без территориальных различий, скажем так.  

Пиневич: заболеваемость коронавирусом растёт, но особых волнений в этом отношении не вижу-4

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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