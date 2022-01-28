Пиневич: заболеваемость коронавирусом растёт, но особых волнений в этом отношении не вижу

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Вот уж где нет причин «накалять», так это в здравоохранении, уверен Александр Лукашенко. Пандемия сегодня – это рыночный инструмент, на ней бессовестно спекулируют. С вирусом мы научились справляться, задействовали все ресурсы и не прогадали – за нами повторяют, пусть и непублично. Теперь без паники должны работать на опережение, ведь коронавирус далеко не единственная беда.