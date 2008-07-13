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Пик придорожной торговли приводит к увеличению числа пациентов с различными кишечными инфекциями

13 июля 2008 14:20
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Лесные и садовые дары, купленные у пригородных трасс, кроме витаминов, порой содержат и изрядную порцию вредных веществ.

Пенсионерка Дарья Кулецкая на трассе – с начала  ягодного сезона. Вначале продавала дары огорода - клубнику, теперь – дары леса. Торг идет и в будни и  в выходные. Спрос  - дело непредсказуемое. 

Жители  деревни Красное  кормят лесными дарами тех, кто  едет  по  трассе  "Минск - Молодечно". Дорога же кормит их. Работать за импровизированным прилавком, говорят пенсионеры,  выгоднее, нежели ехать на рынок в саму столицу. Прилавок у дороги - не самое экологически чистое место.  Безопасность продукции продавцы гарантируют разве что на словах.

В лабораториях  городских рынков собирателям лесных даров тоже на слово не верят. Проверят всю продукцию. Прежде всего - на содержание радиоактивных веществ.
 
Получив от ворот поворот на централизованных  рынках, продавцы сбывают такую  ягоду с рук. Лишние баррели  покупателю не видны.
Последствия употребления некачественного товара можно лишь почувствовать.

К августу "стихийный" придорожный  бизнес  совсем созреет. К   лабораторно-неопробованной чернике и землянике   добавятся  малина, огурцы и помидоры. По наблюдениям медиков – в это же время  увеличится и число пациентов  с различными кишечными инфекциями. На спад  придорожная торговля пойдет только  осенью  - ведь кроме солений и варений предложить будет уже нечего.

# общество

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