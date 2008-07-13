Пик придорожной торговли приводит к увеличению числа пациентов с различными кишечными инфекциями

Лесные и садовые дары, купленные у пригородных трасс, кроме витаминов, порой содержат и изрядную порцию вредных веществ.

Пенсионерка Дарья Кулецкая на трассе – с начала ягодного сезона. Вначале продавала дары огорода - клубнику, теперь – дары леса. Торг идет и в будни и в выходные. Спрос - дело непредсказуемое.

Жители деревни Красное кормят лесными дарами тех, кто едет по трассе "Минск - Молодечно". Дорога же кормит их. Работать за импровизированным прилавком, говорят пенсионеры, выгоднее, нежели ехать на рынок в саму столицу. Прилавок у дороги - не самое экологически чистое место. Безопасность продукции продавцы гарантируют разве что на словах.

В лабораториях городских рынков собирателям лесных даров тоже на слово не верят. Проверят всю продукцию. Прежде всего - на содержание радиоактивных веществ.



Получив от ворот поворот на централизованных рынках, продавцы сбывают такую ягоду с рук. Лишние баррели покупателю не видны.

Последствия употребления некачественного товара можно лишь почувствовать.

К августу "стихийный" придорожный бизнес совсем созреет. К лабораторно-неопробованной чернике и землянике добавятся малина, огурцы и помидоры. По наблюдениям медиков – в это же время увеличится и число пациентов с различными кишечными инфекциями. На спад придорожная торговля пойдет только осенью - ведь кроме солений и варений предложить будет уже нечего.

