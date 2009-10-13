Пхеньян готовится к новым запускам ракет малой дальности

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство.

По его сведениям, старт может быть осуществлен с западного побережья. На одной из военных баз отмечена активность. А в прибрежных водах КНДР действует запрет на судоходство. Накануне аналогичные испытания проводились на восточном побережье страны. КНДР запустила пять ракет малой дальности. Резолюции Совета Безопасности ООН подобные пуски не запрещают - табу касается только баллистических ракет.

Между тем, в Сеуле планы Пхеньяна восприняли с опаской. На улицы южнокорейской столицы вышли более ста жителей, возмущенных действиями КНДР. Они жгли северокорейские флаги и модели ракет.