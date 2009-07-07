Певицу Веру Каретникову задержали на границе

Вера Каретникова в составе делегации белорусских артистов отправилась во Францию на съемки телепроекта «Битва титанов».

Однако при пересечении белорусско-польской границы у артистки изъяли документы без объяснения причин. Певица сначала испугалась, подумала, что, возможно, с паспортом или визой какие-то проблемы, хотя делали ее всем вместе.

«Однако потом подошел пограничник и вручил паспорт со словами: «Вера Владимировна, вы можете продолжить поездку только после того, как... дадите автограф!». Я думала он шутит, мол, расписаться в документах где-то нужно. Но потом он признался, что является моим поклонником. Было безумно приятно!», — поделилась переживаниями Вера Каретникова.

Впрочем, это далеко не первый случай недоразумений на границе. Так, на латвийской границе Вера Каретникова услышала, что в паспорте не она, а когда певица летела в Египет, из всего багажа вскрыли только ее чемоданы, сообщает БЕЛТА.