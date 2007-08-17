Певцу Муслиму Магомаеву исполнилось 65 лет

В свое время в легендарного советского баритона были влюблены почти все женщины Советского Союза.

Он привораживал пением и энергетикой. Народную любовь сам артист объясняет просто: никогда не выходил на сцену в плохом настроении. Для Магомаева не было невозможных партий. Утром он мог петь арии из итальянских опер, а вечером - озвучивать Сыщика, Атаманшу и Трубадура в "Бременских музыкантах".

Несколько лет назад Муслим Магометович ушел со сцены. Большую часть времени с того времени он проводит дома, пишет музыкальные произведения. А еще общается с поклонниками на личном сайте. Один из самых известных своих хитов, "Свадьбу", певец почему-то недолюбливает, но именно эта песня - его визитная карточка.

С юбилеем народного артиста СССР Муслима Магомаева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Ваша творческая деятельность - это яркая страница в истории отечественной и мировой музыки - в Беларуси хорошо знают и очень любят Ваши замечательные песни, которые навсегда вошли в золотой фонд музыкального искусства", - говорится в поздравлении.