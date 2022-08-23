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Петришенко: «На педагогические специальности полностью укомплектовались»

23 августа 2022 18:19
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Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования – тема дня во Дворце Независимости. 23 августа на совещании у Президента откровенно говорили об обучении и воспитании новых поколений белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петришенко: «На педагогические специальности полностью укомплектовались»-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Количество ребят, которые заявились на прохождение централизованного тестирования по математике и физике, значительно увеличилось. Это говорит о том, что престиж инженерной специальности в нашей стране возрастает. Мы на педагогические специальности полностью укомплектовались.   

«Тема актуальная». Игорь Петришенко рассказал, на какие специальности был недобор в 2022 году.  

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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