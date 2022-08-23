Петришенко: «На педагогические специальности полностью укомплектовались»

Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования – тема дня во Дворце Независимости. 23 августа на совещании у Президента откровенно говорили об обучении и воспитании новых поколений белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Количество ребят, которые заявились на прохождение централизованного тестирования по математике и физике, значительно увеличилось. Это говорит о том, что престиж инженерной специальности в нашей стране возрастает. Мы на педагогические специальности полностью укомплектовались.