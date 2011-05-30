Петр Порошенко, глава Совета Нацбанка Украины: Кризис в Беларуси после девальвации будет очень краткосрочным

Николай Стариков, историк и аналитик: «Совсем рядом с Россией была применена технология, которой уже практически 300 лет. Это искусственное создание паники, которая приводит к сильнейшим осложнениям в экономике».

По сути, этой фразой известного российского аналитика можно было бы и закончить наш сюжет. В двух предложениях — пусть не единственная, но весомая причина сложившегося экономического положения в стране. То, что произошло в Беларуси, рассуждает Стариков, нужно воспринимать в комплексе:

Николай Стариков, историк и аналитик:

Выборы прошли – прозападные кандидаты провалились. Не получился и тунисско-египетский сценарий с беспорядками и демонстрациями... Приходится вспоминать старые финансовые методы. И ВДРУГ начинается паника... Сначала пошла распространяться информация, что белорусская единица будет девальвирована. Пошли призывы в интернете срочно снимать вклады и покупать валюту. Люди пошли покупать доллары. Слухи ширились, очереди в обменниках росли. Начал расти «черный курс».

Автор заявляет открыто: «Зарубежный след «белорусской паники» у меня не вызывает никаких сомнений. В обрушении белорусской экономики заинтересован Запад».

Михаил Делягин, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации (Россия):

[Отвечая на вопрос: Как Вы оцениваете современное состояние белоруской экономики в целом?]

Глобальный кризис больнее всего ударил по машиностроению, а это – хребет белорусской экономики. Они его некогда спасли, сохранили и развили, в отличие от нас [россиян], но попали под этот удар.

Свои ошибки в экономической политике признает и Правительство. Но не это главная причина. Информация, запущенная в интернете, прошла и в эфире сарафанного радио. Критическую ситуацию спровоцировали мы сами, создав ажиотажный спрос сначала на валюту, а потом и на товары потребительского спроса. В последнее время сократились золотовалютные резервы. Причины этого – две волны мирового кризиса начиная с 2008 года, которые не обошли стороной и Беларусь. И главное — дикий рост цен на энергоносители, которые мы вынуждены покупать в России.

Юрий Шевцов, политолог:

Мы просто находимся в регионе, который оказался очень уязвим для финансового кризиса. Восточная Европа получила из Европейского союза или связанных с его решениями международных структур около 100 миллиардов евро на преодоление последствий кризиса. Ещё важным фактором мне кажется то, что с осени и начала зимы прошлого года общество вступило в очень нестабильную психологическую атмосферу. Люди стали массово поддаваться паникам и часто на пустом месте.

Правда, тогда не совсем понятно, почему в самой России – стране, которая добывает колоссальное количество нефти и газа – вот уже несколько недель на заправочных станциях невероятный ажиотаж. Длинные очереди вызваны тем, что введены ограничения на розничную продажу бензина Аи-92 и Аи-95. В регионах страны наблюдается дефицит топлива на заправках, а мелкие АЗС и вовсе закрываются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Российские нефтяные компании вынуждены даже прекратить экспорт нефтепродуктов с целью насыщения внутреннего рынка. В свою очередь власти категорически отрицают проблемы с топливом.

Тем временем ажиотаж в магазинах и на рынках в Беларуси миновал. Товаров в полном достатке, в том числе и тех, которые еще несколько недель назад попали под волну истеричного спроса. Объяснение есть. В интернете уже не пишут, что завтра будем пить чай без сахара, а послезавтра с витрин исчезнет соль.

Говорят сейчас и о том, как выйти из ситуации.

Максим Братерский, заведующий кафедрой мировой экономики и политики Высшей школы экономики (Россия):

«[Беларусь] может использовать нынешнее положение в своих интересах. Я имею в виду рост ценовой привлекательности белорусских товаров за пределами страны, обусловленный уменьшением курса национальной валюты по отношению к евро, доллару и российскому рублю. В этом смысле девальвация белорусской валюты может стать толчком для развития промышленности страны».

Петр Порошенко, глава Совета Нацбанка Украины:

Я могу утверждать, что кризис в Беларуси после девальвации будет очень краткосрочным, и Беларусь достаточно быстро выйдет из экономического кризиса. После девальвации конкурентоспособность белорусского экспорта резко возрастет, возможности импорта упадут, и платежный баланс Беларуси быстро восстановится.

Находится и достаточно доброжелателей с предложениями в стиле «если бы» да «кабы». Мол, надо было пойти другим путем, иначе распределять деньги. Государство и не скрывает, что в определенный момент в социальной политике увлеклись, утратили чувство меры. Стали жить на широкую ногу: дотированное питание в детских садах и школах, бесплатные путевки в санатории, регулярные повышения пенсий, стипендий и зарплат. Но даже в кризисной ситуации страна продолжает держаться прежнего курса. На вчерашнем совещании глава государства сказал четко: бедных и студентов надо поддержать. Уже в сентябре будут повышены стипендии и пенсии.

А вот те, кто может работать, работать надо больше. Ведь производительность труда оставляет желать лучшего результата. Самое время вспомнить фразу из советского кинофильма «Кто работает — тот ест». Заняться сегодня есть и чем, и где. Было бы желание. Потому в первую очередь личная ответственность всех и каждого, самодисциплина. Мнение разделяет и экспертное сообщество, и простые граждане.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Да, неприятно — выросли цены в магазинах. Но надо просто затянуть пояс и повышать эффективность своего труда. Повышаем производительность —возможность получать более высокую заработную плату.

Как говорится, нет худа без добра. Спасенные сегодня жизни оправдывают вложенные деньги в медицину, заметим, бесплатную медицину. Модернизация предприятий обеспечивает рабочие места. А рекордные объемы жилья не оставили без крыши над головой. И сегодня в условиях дикого роста цен квадратный метр для белорусов не дорожает ни на копейку. И это несмотря на то, что затраты застройщиков увеличиваются.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Задача стабильного метра квадратного была поставлена с самого начала года. В течение квартала не только удержали стоимость на этом уровне: статистика показала, что для жилья, строящегося без отделки за три месяца произошло снижение на 3,5%, а строящего с полной отделкой — на 5,5%.

Настроения в обществе, к счастью, за рациональный подход. Совсем не выход опускать руки, пришло время работать на общий и качественный результат. Всем вместе.