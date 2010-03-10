Петербуржцам предложили забрать домой котов из Эрмитажа

В рамках акции «Хочу домой» петербуржцам предложат забрать не только собак и кошек из приютов для бездомных животных, но и котов из Зимнего дворца.

Акция пройдет 20 марта в помещении «Лофт Проекта ЭТАЖИ», сообщает РИА Новости.

В Эрмитаже, по словам сотрудников музея, могут одновременно «работать» не больше 50 котов и кошек. Однако в музей регулярно подбрасывают животных, отчасти из-за слухов о том, что котов для ловли крыс и мышей в музее не хватает. Администрация музея неоднократно выступала с официальными опровержениями таких сообщений.

Коты появились в Зимнем дворце при императрице Екатерине II. Первых мышеловов присылали в Петербург из Казани. Согласно легенде, эти коты были потомками знаменитого казанского кота Алабрыса. В конце марта в Эрмитаже ежегодно проводится «День мартовского кота», основная задача которого – собрать деньги на содержание котов и кошек.

Акция «Хочу домой» проводится в Петербурге уже в четвертый раз. Сообщается, что за три года ее организаторам удалось найти хозяев 115 животным.