Песня "Битлз" "Across the Universe" станет первым космическим хитом

Вселенская премьера состоится 5 февраля в 2 часа ночи по минскому времени. С помощью специальных антенн сигнал направят на Полярную звезду. Скорость музыкального путешествия составит около 300 тысяч километров в час. Правда, по мнению скептиков, во вселенной вряд ли кто-то сможет насладиться звучанием. А инопланетянам, если у них, конечно, есть уши, придется раскодировать песню, записанную в формате mp3. Однако, сам Пол Маккартни в обращении к НАСА назвал идею, цитируем, "потрясающей".