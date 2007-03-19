Пешеходов проконтролируют

19 марта в Минске начались комплексные мероприятия "Пешеход". Акция, которая продлится до 28 марта, направлена на профилактику нарушений правил дорожного движения его пешими участниками. В этот период на улицах столицы будут действовать мобильные группы дорожно-патрульной службы, которые особое внимание уделят нарушителям правил, находящимся в нетрезвом состоянии. Отметим, что с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года в столице увеличились количество ДТП с участием пешеходов и уровень их травматизма. Всего по их непосредственной вине совершено более 60 происшествий, в которых около 15 человек погибли и более 50 получили ранения.