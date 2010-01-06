Песчано-соляная смесь уже не эффективна на дорогах

Циклон с Балкан принес в Беларусь вместе с потеплением сложные погодные условия.

Ветер хотя и юго-восточный, но сильный. Днем на большей части территории страны метель. Особенно сильные снегопады синоптики прогнозируют в Брестской и Гомельской областях.

Стражи дорог беспокоятся о возможном росте аварий и заносов на трассах. При низких температурах воздуха песчано-соляная смесь уже не эффективна. Водителям следует быть предельно внимательными и снижать скорость. А лучше всего - отложить поездки. В рождественскую ночь также ожидаются сложные погодные условия: метель и порывистый ветер. Температура воздуха от нуля до семи мороза.

К слову, в ночь перед Рождеством следили за состоянием погоды, чтобы узнать прогноз на год. Много звезд на небе предсказывало богатый урожай пшеницы и грибов. Оттепель сулила хороший рост гречихе. А вот если в эту ночь за окнами сильно мело, ждали лето с градом.