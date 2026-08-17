Первым в регионе намолотил 4 тыс. тонн зерна! В Гродненской области наградили героя жатвы

Героев жатвы продолжают чествовать во всех уголках страны. В Гродненской области наградили механизатора, который первым в регионе намолотил 4 тысячи тонн зерна на отечественном комбайне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Тарасевич из Щучинского района задал не только планку для коллег, но и установил личный рекорд – такой результат у него впервые за 10 лет работы. Сказалась высокая урожайность в хозяйстве – 78,5 центнера с гектара.

Помогли в этом не только железная дисциплина, но современные технологии. Как и на этапе сева озимого рапса. В эту кампанию активно внедряют систему точного земледелия.