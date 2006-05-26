Первым делом - самолеты!

25 мая войдет в историю Вооруженных Сил нашей страны как день завершения создания в Беларуси собственной школы подготовки военных летчиков. В Лиде прошли первые полеты курсантов авиационного факультета Военной академии. До сих пор обучение белорусских курсантов навыкам летной работы проводилось на территории России. Поступление в Военно-воздушные силы и войска ПВО десяти учебных самолетов Л-39 и формирование тренировочной эскадрильи позволили создать в Беларуси авиационную школу с полным циклом подготовки военных летчиков.