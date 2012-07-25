Первый заместитель мэра Минска вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов

Новости Беларуси, Минск. Бывший первый заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщили 25 июля в Комитете госбезопасности. В ходе дознания установлено, что за эту сумму чиновник согласился решить вопрос, входящий в его компетенцию и связанный с инвестиционной деятельностью. Речь шла о заключении договора с одной из зарубежных компаний на сумму свыше 30 миллионов долларов.

В ходе допроса Игорь Васильев полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

Артур Стрех, исполняющий обязанности начальника ЦИОС КГБ Республики Беларусь:

Противоправные устремления первого заместителя председателя Мингорисполкома были пресечены Комитетом государственной безопасности в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Чиновник вымогал взятку в размере полумиллиона долларов США у представителей иностранного предприятия-инвестора. В соответствии с поставленными им условиями, коммерсанты должны были передать деньги двумя частями по 250 тысяч долларов. При получении первой из них он и был задержан сотрудниками Комитета в своём служебном кабинете.

Первый заместитель мэра Минска задержан за получение взятки

Новости Беларуси. Первый заместитель председателя Минского горисполкома Игорь Васильев задержан по статье 430 Уголовного кодекса Беларуси за получение взятки. Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, пишет сайт ctv.by со ссылкой на БелТа.

Игорь Васильев занимался вопросами энергетики, коммунального хозяйства. Под его шефством работали такие организации, как Тендерный центр и Горремавтодор Мингорисполкома.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Другую информацию дать пока не могу, поскольку в настоящее время идет расследование.

Обновлено 17.07.2012

Следственный комитет Беларуси обнародовал подробности громкого уголовного дела о взятке, сообщили в программе Новости «24 часа».

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В отношении Васильева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием Васильеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст 430 УК РБ «Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере». Проводится дальнейшая работа по установлению истины по делу.