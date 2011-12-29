Первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков вручил подарки семье Колодько, в которой воспитывается 11 детей

Новости Беларуси, Минск. Дмитрий и Галина воспитывают 11 детей. Старшему из них – 17, младшей дочери – 4 года.

В рамках Республиканской акции «Новый год с Белой Русью» председатель организации вручил подарки многодетной семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенок:

У нас очень большая семья. Это очень здорово: всегда весело, с кем-нибудь можно поиграть, помогаешь кому-нибудь.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это пример крепкой, здоровой, семьи. 11 детей. Конечно, они чувствуют и поддержку государства. И неважно, где ребенок: в такой большой семье, в детском доме, в интернате, в приемной семье. Но он красив. Это пример того, как надо жить, друг другу помогать.