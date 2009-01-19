Первый юбилей сегодня празднуют белорусские спасатели!

Органы, подразделения и организация системы МЧС нашей страны отмечают 10-летие со дня образования.

Сегодня они способны выполнять любые аварийно-спасательные работы, в числе которых ликвидация пожаров и других чрезвычайных ситуаций, спасение пострадавших, локализация факторов, опасных для людей. Поздравить коллег в Минск прибыли делегации из России, Азербайджана, Польши, Литвы и Болгарии. С руководителями делегаций встретится министр МЧС Беларуси Энвер Бариев.

В Минске более сотни белорусских спасателей приняли присягу. Церемония прошла у Национальной библиотеки. Клятву на верность родине дали недавно пришедшие на службу сотрудники МЧС.

Вместе с ними присягу на верность своему народу принесли 30 курсантов из Азербайджана, которые обучаются в Командно-инженерном институте МЧС Беларуси.

