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Первый в республике Музей развития акушерства открылся в Гродно

06 августа 2008 10:36
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Более тысячи оригинальных экспонатов разместились в двух залах областного перинатального центра. Самый ранний экспонат – немецкий подручный анатомический атлас датируется серединой 18-го века. Старые фотографии, документы, наглядные пособия собраны сотрудниками родильного дома. Все медицинские приборы действующие, с каждым из них связана своя история.

Изначально музей рассчитан на молодых сотрудников и студентов медицинского университета. Однако уже через год, когда экспозиция увеличится до нескольких тысяч экспонатов, познакомиться с историей акушерства смогут все желающие.
# общество # Музеи

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