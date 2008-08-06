Первый в республике Музей развития акушерства открылся в Гродно

Более тысячи оригинальных экспонатов разместились в двух залах областного перинатального центра. Самый ранний экспонат – немецкий подручный анатомический атлас датируется серединой 18-го века. Старые фотографии, документы, наглядные пособия собраны сотрудниками родильного дома. Все медицинские приборы действующие, с каждым из них связана своя история.



Изначально музей рассчитан на молодых сотрудников и студентов медицинского университета. Однако уже через год, когда экспозиция увеличится до нескольких тысяч экспонатов, познакомиться с историей акушерства смогут все желающие.