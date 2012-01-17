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Первый в мире финансовый трибунал открылся в Гааге

17 января 2012 06:58
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Орган под названием Prime Finance объединит более 100 экспертов из разных стран. Трибунал сможет выступать в роли консультанта и посредника в сложных финансовых спорах, а также, при необходимости, разрешать их в судебном порядке.

Первые несколько лет он будет существовать за счет средств правительства Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты подчеркивают, что финансовый трибунал превзойдет национальные суды: он будет более независимым и объективным, но главное, что в нем в нем будут работать как эксперты-финансисты, так и специалисты по судопроизводству.

# Экономика # общество

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