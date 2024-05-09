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Первый в истории Беларуси Вечный огонь – где и когда он был зажжён?

09 мая 2024 05:35
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Мы низко склоняем головы перед памятью тех, кто не увидел победные майские салюты 1945-го, перед матерями, которые не дождались с фронта своих сыновей и дочерей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы скорбим и помним о всех жертвах той страшной войны.

Первый в истории Беларуси Вечный огонь – где и когда он был зажжён?-1

Их имена застыли в бронзе и камне, а собирательные образы лежат в основе величественных и взывающих человечество к миру мемориалах. Их тысячи на нашей земле, и сегодня у каждого будет многолюдно.

Первый в истории Беларуси Вечный огонь – где и когда он был зажжён?-4

Еще в 1961 году, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, в сердце города был зажжен первый в истории Беларуси Вечный огонь. Он и сегодня горит на площади Победы, которая всегда выглядит строго и торжественно. Без церемонии возложения венков к установленному здесь монументу не обходится ни один визит зарубежных делегаций. По зову сердца 9 Мая сюда приходят тысячи белорусов. Обелиск Победы – это символ величия и мужества поколения, вынесшего на своих плечах тяжелую войну. Именно у Вечного огня принято чтить память жертв фашизма, подвиг героев и мужество людей, отдавших все, чтобы приблизить долгожданный День Победы. Это наш исторический долг перед прошлым и будущим.

# Великая Отечественная война # общество

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