Первый в Беларуси завод по производству средств личной гигиены строится в Могилеве с участием турецкого капитала

После ввода в эксплуатацию продукцией предприятия будет обеспечен не только внутренний рынок. Более половины планируют поставлять за рубеж.

На строительной площадке работа идет полным ходом. К весне следующего года здесь планируют завершить все пусконаладочные работы. Первую продукцию с отметкой «сделано в Беларуси» на поток поставят уже летом.

Сергей Черный, заместитель директора предприятия:

Сырье будет закупаться у передовых производителей. Как в мире, так и в Беларуси.

Мы думаем, что перспективы большие. Предприятие организовано было только в апреле. Строительство начали месяц назад, но строим быстро.

Около 30 новых рабочих мест и более четырех миллионов евро чистых инвестиций. Только на первом этапе на предприятии планируют выпускать 112 млн подгузников в год.

Открытие завода позволит в значительной мере сократить присутствие на рынке Беларуси аналогичной продукции зарубежных производителей. Доля импортозамещения составит около 30%, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Для Теййипа Учара это не первый инвестпроект, который он реализует в Могилеве. Занимается и строительством, и производством текстильной продукции. Вкладывать деньги в создание новых предприятий планирует и дальше.

Теййип Учар, инвестор (Турция):

Беларусь заинтересовала своим географическим положением. Как-никак центр Европы. Здесь очень хорошо налажено транспортное сообщение. В Могилевской области еще удобно работать, потому что рядом огромный российский рынок. У нас очень большие планы по дальнейшей работе в Беларуси. У вас созданы все условия для этого.

Первые турецкие бизнесмены в Могилеве начали работать еще в 2003 году. Сейчас они активно занимаются возведением жилья, построили асфальтобетонный и завод резинотехнических изделий. И с каждым годом турецкие денежные вливания становятся все более ощутимыми.

Джесур Чобандаг, заместитель директора иностранного предприятия (Турция):

Работать в Беларуси для иностранцев очень выгодно, особенно в свободной экономической зоне. Льготы все. Здесь и жить, и работать для иностранцев очень спокойно.

Алексей Яковлев, глава администрации СЭЗ «Могилев»:

У нас создан самый оптимальный и благоприятный климат для всех инвесторов. Самое яркое тому подтверждение – те проекты, которые сейчас реализуются в свободной экономической зоне, да и в области, и в городе.

Беларусь неплохо зарекомендовала себя на международной арене. На сегодняшний день в стране реализуются проекты с инвестициями Литвы, России, Великобритании, Австрии, Германии, Дании, Польши, Турции и Кипра, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ. Но и этот список постоянно расширяется.