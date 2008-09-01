Первый в Беларуси мультиплекс примет посетителей 13 сентября

5-зальный комплекс для демонстрации фильмов возвели на месте старейшего в Минске кинотеатра "Беларусь". Новый кинокомплекс сохранил лишь старое название. Все остальное - по последнему слову мировой киноиндустрии.

Пять залов. А сидений в них - почти вчетверо больше, чем было раньше. И полтора миллиона потенциальных зрителей в год. Таких сюжетных линий история белорусского кино еще не видела.

Нынешняя "Беларусь" предпочла стиль "хай-тэк". Часть здания снаружи облицована алюминиевыми панелями. Административный комплекс и фойе - витражной системой с зеркальным стеклом.

Кинозалы повышенной комфортности разместились вокруг современной кинопроекционной. Аппаратура импортная. Вся система компьютеризирована. Но киномеханику Ирине Новиковой удобнее все делать "вручную".

За тридцать лет "закулисной" работы некоторые фильмы Ирина Николавена выучила почти наизусть. Особенно любит старые киноленты. "Иронию судьбы" может смотреть бесконечно. И до сих пор влюблена в Алена Делона. Правда, классика, считает, хороша лишь на экране. В технологиях - обязателен прогресс

Экраны - бесшовные. Потолки — черного цвета. Чтобы зрителя ничего не отвлекало и не раздражало. Но главная особенность строительства мультиплекса - его расположение над линией метро. Современная "Беларусь" обошлась в двенадцать миллиардов рублей. В многоэкранном доме кино все - для удобства зрителей

Главный вход в мультиплекс будет, как и ранее, со стороны сквера. Растущие в нем деревья в процессе строительства практически не пострадали — пришлось спилить лишь четыре из них. Под зелеными кронами теперь расположится "зона тихого отдыха": здесь построят альпинарий и скальный сад. Премьера нового старого кинотеатра намечается на день города.

