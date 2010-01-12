Первый в Беларуси цифровой кинотеатр открывается в Минске

В премьерный день состоится один 3D сеанс. 14 января два показа, в выходные – три. На полноценный режим работы кинотеатр будет переходить постепенно – таковы рекомендации по обкатке современного оборудования.
Его закупка обошлась почти в 900 миллионов рублей. Цифровой проектор поставила германская компания, а технологию трехмерного показа создаст американское оборудование.
Продумана также система выдачи и возврата специальных очков. Чтобы зрители не унесли их с собой в качестве сувениров, в очки вмонтирована система «Антивор».