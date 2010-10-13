Первый участок третьей линии минского метрополитена намечено открыть в 2017 году

Из-за сложных инженерно-геологических условий, строительство ветки будут вести закрытым способом. Для этого закупят специальный тоннелепроходческий комплекс.

Он снизит объем работ по перекладке коммуникаций, поможет сохранить существующие здания по трассе подземки и ускорит строительство.

Владимир Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:

Во-первых, он исключает ручной труд — это полностью механизированная разработка грунта и монтаж отделки. Сам проходчик превращается в оператора, кнопки нажимает. Во-вторых, точность ведения щита, в третьих, уменьшаются осадки поверхности. Ну и скорость естественно: 200 метров за день — крейсерская скорость, когда уже технология отлажена.