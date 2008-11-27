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Первый съезд врачей амбулаторной практики проходит в Минске

27 ноября 2008 17:19
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Поговорить о насущных проблемах в Минск приехали более 300-т делегатов со всей Беларуси. Руководители организаций здравоохранения, главные специалисты, врачи общей практики, участковые и фельдшеры обсуждают возможность укрепления материально-технической базы лечебных учреждений, кадровые вопросы, проблемы очередей в поликлиниках.

Как заявил глава ведомства Василий Жарко, полностью решить проблему дефицита кадров в здравоохранении Беларуси планируется к 2013 году. А очереди в белорусских поликлиниках уменьшатся за счёт сокращения числа справок. С этой целью перед лечебным сектором поставлена задача до 1-го декабря 2008 года внести свои предложения по улучшению доступности оказания медицинской помощи населению.
# общество

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