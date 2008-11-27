Первый съезд врачей амбулаторной практики проходит в Минске

Поговорить о насущных проблемах в Минск приехали более 300-т делегатов со всей Беларуси. Руководители организаций здравоохранения, главные специалисты, врачи общей практики, участковые и фельдшеры обсуждают возможность укрепления материально-технической базы лечебных учреждений, кадровые вопросы, проблемы очередей в поликлиниках.



Как заявил глава ведомства Василий Жарко, полностью решить проблему дефицита кадров в здравоохранении Беларуси планируется к 2013 году. А очереди в белорусских поликлиниках уменьшатся за счёт сокращения числа справок. С этой целью перед лечебным сектором поставлена задача до 1-го декабря 2008 года внести свои предложения по улучшению доступности оказания медицинской помощи населению.