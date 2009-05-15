Первый съезд учителей Содружества пройдет в Астане

Министры образования СНГ договорились в Минске о совершенствовании системы подготовки рабочих кадров. Таков главный итог международного образовательного форума.

Сегодня же его участники обсудили ход подготовки к Первому съезду учителей Содружества. Его планируется провести в 2010 году в Астане. В центре внимания делегатов – проблемы повышения статуса учителя, финансирования системы и воспитательные аспекты, преемственность школьного и вузовского образования. Кроме того, по мнению экспертов, совместные масштабные форумы укрепят добрососедские отношения между странами.

– Эти встречи очень важны для всех стран СНГ. Мы имеем возможность обменяться опытом, мнениями и рассказать о том, что произошло буквально за этот год, – считает главный специалист управления международных связей министерства образования республики Таджикистан Тамара НОСИМОВА.

– Мы планируем создать новый сетевой университет содружеств независимых государств. Это очень важный проект, в состав которого войдут только ведущие вузы СНГ. Студенты, магистры смогут учиться и здесь и у себя на родине, – рассказала журналистам проректор по международной инновационной деятельности российского университета дружбы народов Гульнара КРАВСНОВА.