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Первый социальный дом открыли в Воложине Минской области

02 сентября 2010 11:44
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Собственное комфортное жилье — а это 40 квартир — получили инвалиды и дети-сироты, а также жители старых домов.

В квартирах уже завершена отделка, установлена сантехника и кухонное оборудование.

Социальный дом строился за счет государственных средств. Стоил он более 4,5 миллиардов рублей. Но новоселам квартиры обошлись бесплатно.

Вскоре сбудутся мечты и других нуждающихся в социальном жилье. Их в районе — более 100 человек. Уже в самое ближайшее время очередь уменьшится: в Воложине возведут еще одну социальную многоэтажку.

Иосиф Ляшкевич, заместитель председателя Воложинского райисполкома по строительству и ЖКХ:
За несколько лет поэтапно мы попытаемся решить эту проблему. Мы строим интенсивно ЖСК. И вот в этих ЖСК будем достраивать и социальное жильё.

# общество

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