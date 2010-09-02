Первый социальный дом открыли в Воложине Минской области

Собственное комфортное жилье — а это 40 квартир — получили инвалиды и дети-сироты, а также жители старых домов.

В квартирах уже завершена отделка, установлена сантехника и кухонное оборудование.

Социальный дом строился за счет государственных средств. Стоил он более 4,5 миллиардов рублей. Но новоселам квартиры обошлись бесплатно.

Вскоре сбудутся мечты и других нуждающихся в социальном жилье. Их в районе — более 100 человек. Уже в самое ближайшее время очередь уменьшится: в Воложине возведут еще одну социальную многоэтажку.

Иосиф Ляшкевич, заместитель председателя Воложинского райисполкома по строительству и ЖКХ:

За несколько лет поэтапно мы попытаемся решить эту проблему. Мы строим интенсивно ЖСК. И вот в этих ЖСК будем достраивать и социальное жильё.