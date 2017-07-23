Первый сноп – как символ начала уборочной кампании: обряд «Зажинки» проходит в Гомельской области

Новости Беларуси. Один из древнейших земледельческих обрядов – «Зажинки» – проводят в Гродненской области. Женщины с песнями по традиции жнут первый сноп – как символ начала уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из древнейших земледельческих обрядов – «Зажинки» – проводят в Гродненской области. Женщины с песнями по традиции жнут первый сноп – как символ начала уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый сноп украшают цветами и лентами. Его называют сноп-спарыш, то есть двойной. Что символизирует приумножение всего хорошего, что есть в жизни. Этот сноп хранят весь год возле иконы. Его колосья считаются целебными. Зерна наши предки использовали для лечения людей и птиц, соломой кормили больных животных. Согласно поверью, благодаря этому красивому праздничному обряду нива должна стать плодородней, а колосья – тяжелее.
Тереса Адамович, режиссер народного театра «Матуліна песня»:
Усё беларусы рабілі дзеля таго, каб гэты хлеб, які яны вырасцілі, які так многа для іх значыў, каб сабраць без страт і каб мець сілу сабраць. Гэта было вельмі важна. І таму гэты абрад сённяшні вельмі важны быў для нашых продкаў.
Обязательные перед жатвой – поклон земле и благодарение Бога за хлеб. Только после этого техника может вступать в битву за урожай.