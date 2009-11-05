Первый снег в Минске

Синоптики говорят, что уже завтра осадки пройдут по всей Беларуси.

Больше всего осадков выпадет в Брестской и Гродненской областях.

Коммунальные службы начеку, впрочем, на круглосуточное дежурство они перешли еще в середине октября. Песчано-соляные смеси заготовлены, более двух тысяч снегоуборочных машин готовы приступить к работе в течение получаса.

Кроме того, на дорогах страны установлены тысячи снегозадерживающих щитов. Дорожные покрытия в этом году будут обрабатывать еще до образования ледяной корки. Таким образом, появится возможность уйти от песчано-соляных смесей и применять чистые соли с антикоррозийной добавкой. При невысоких температурах они гораздо эффективнее.

Все области предупреждены о грядущем снегопаде. Готовность техники в зависимости от региона сейчас 90-97 процентов.