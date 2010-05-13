Первый слет педагогических династий прошел в Витебске

На нем собрались два десятка семей, в которых не одно поколение занималось преподавательской деятельностью. В основном учительская сага семьи начинается в начале 20-ого века. И некоторые из них насчитывают 400 лет педагогического стажа.

Учительская сага этой семьи началась еще до Октябрьской революции. Основательница династии преподавала на курсах для рабочих вместе с Надеждой Крупской. А в годы войны – в блокадном Ленинграде.

Возраст династии считается по сумме педагогического стажа. У Коршиковых он 409 лет. В их роду и ректор Московского института железнодорожного транспорта, и школьные учителя, и преподаватели вузов. Надежда Васильевна уже 20 лет работает в отделе образования.

Надежда Коршикова, специалист отдела образования Октябрьского района Витебска, представитель педагогической династии:

– Профессия выбрана надежная, она нам нравится, в общем-то, выбор был осознанным. Так вот сложилось по судьбе, что педагоги у нас не прерываются, по крайней мере, в четырех поколениях.

Сын Надежды Васильевны – директор одной из витебских школ. Преподает информатику. Современная наука пригодилась и для изучения семейной истории.

Павел Коршиков:

– Наши родственники разбросаны за пределами Республики Беларусь, часть из них проживает в России, часть в Литве.

Учительская династия продолжится и в пятом поколении. Второклассница Эльвина готовится пойти по стопам бабушки.

Эльвина Коршикова:

– И прабабушка, и прапрабабушка. Я хочу быть учительницей младших классов.

Татьяна Серегина, Яна Шипко, Скергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.