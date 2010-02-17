Первый сервис онлайн-покупки авиабилетов запущен в Беларуси

Теперь вся процедура займет не более пяти минут.

Оплатить билет на самолет можно с помощью пластиковой карточки. Также можно выбрать оптимальный маршрут для своего путешествия. Новый сервис пришел на смену работе с телефонными звонками и переписке по электронной почте.

Стоит отметить, что система довольно успешно проработала более месяца в тестовом режиме. И может послужить базой развития интернет-торговли.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:

В корне меняется система. То есть, действительно можно купить услугу или товар. И я надеюсь, что с этого момента начнётся нормальное развитие интернет-торговли в Беларуси. Потому что технологические решения есть.