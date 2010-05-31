Первый рейс связал аэропорты Минска и Екатеринбурга

Это уже пятое авианаправление в рамках межправительственного соглашения.

На высоте 11 тысяч метров всегда светит солнце. Потому что облака далеко внизу. Хорошая погода за бортом расположила к себе пассажиров. Многие из них уже спят. Потому что уверены в своей безопасности.

Пока одни отдыхают, другие работают. Для бортпроводников это один из самых продолжительных рейсов — почти три часа.

Ольга Бабкина, бортпроводник:

Сразу же возвращаемся, не отдыхая. Получается очень длинный день.

Авиасообщение между Минском и Екатеринбургом возобновили после 11-летнего перерыва. Этого события больше других ждали этнические белорусы Свердловского региона и, конечно же, бизнесмены.

Павел Камнев, пассажир:

Раньше тратил день, летая через Шереметьево: есть пересадка, приходилось менять либо аэропорт, либо терминал.

Сергей Орлов, пассажир:

Когда-то я летел на одном из последних прямых рейсов, это было еще в советское время. Приятно, что города стали ближе.

Екатеринбург, кстати, четвертый по численности населения город в России. Финансовые центры Урала притягивают серьезных и деловых людей. Два года назад в Екатеринбурге прошел, например, саммит министров иностранных дел. С тех пор воздушные ворота региона не закрываются.

Вадим Мельник, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это бизнес-авиация. А бизнес заключается в том, что начинают выполняться полеты между двумя странами на взаимовыгодной основе. А эта основа и есть бизнес.

Обслуживать некогда позабытое направление будет семейство «Боингов», в том числе новичок в парке авиакомпании — самолет, который поступил на службу всего месяц назад.

В летний сезон аэропорт «Кольцово» обслуживает до 18 рейсов в час, да и по правилам больше уже нельзя. Крупный пересадочный узел позволяет прибывшим пассажирам из Минска путешествовать дальше, например, в Пекин.

Алексей Пискунов, первый заместитель генерального директора аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург):

Здесь очень комфортные условия для пассажиров, прилетающих из Сибири — удобная транспортная стыковка, которая позволит долететь как до Беларуси, так и в те страны, которые соединяет уже Минск.

Даже в непростых экономических условиях авиатранспорт продолжает развиваться. В аэропорту уже думают о новом направлении — в Тегеран. Увеличивается и присутствие иностранных авиакомпаний. Но пока национальный перевозчик создает им здоровую конкуренцию.

Новый рейс значится пока только в расписании летних полетов. А дальше дело за пассажирами. Ведь именно им выбирать — куда и как часто летать.