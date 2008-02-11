Первый рейс из Таллинна в Минск запланирован на сегодня

Эстонская национальная авиакомпания начинает выполнять прямые полеты из Эстонии в Беларусь. В целом они будут выполняться три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, на самолете SAAB 340. На один перелет смогут рассчитывать 33 пассажира. Время перелета из одной столицы в другую составит не более 2-х часов. Стоимость билета в одну сторону - от 64 евро.



Как сообщается на официальном сайте эстонской национальной авиакомпании, Минск может представлять большой интерес для туристов из Эстонии. Столица Беларуси готова предложить гостям разнообразные развлечения, выставки, возможность посещения культурных достопримечательностей. Рейс также может представлять интерес для бизнес-кругов двух стран.