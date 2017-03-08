Первый раз, конечно, страшно было: почему женщины выбирают и как справляются с мужскими профессиями

Новости Беларуси. Сегодня белорусские женщины на деле доказывают всем, что они могут быть успешны в любой профессии. В современном мире прекрасная половина человечества уже во многом наравне с мужчинами, а порой может дать им и приличную фору. И это при том, что они не забывают дарить близким людям свою любовь, заботу и внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ:

Надо признать, что сегодня остается все меньше профессий, куда не добрались представительницы прекрасного пола. И даже здесь, на высоте птичьего полета, где у мужчин от страха замирает сердце, можно встретить их – смелых, бесстрашных, но от этого не менее обаятельных белорусских женщин.

Галина Грицкевич земной суете предпочитает романтику высоты. Из небольшой уютной кабинки, вся грандиозная стройка – как на ладони. И не только она – хорошо видна и Брестская крепость, и стадион, и акватория речного порта. Но отвлекаться и попусту мечтать нет ни минуты свободного времени.

Галина Грицкевич, крановщик:

Без крана тут ничего не сделают. Хотя говорят, что крановщик только кнопочки нажимает. Много работы. Бывает, целый день крутишься, не останавливаешься.

Ежедневно по несколько раз примерять на себя роль скалолаза не так-то и просто. Но и в этом при желании можно отыскать пользу. Если, конечно, свое дело искренне любить.

Галина Грицкевич:

Первый раз, конечно, страшно было, очень. А потом как-то привыкаешь к высоте. Сейчас вообще не боюсь высоты и быстро поднимаюсь.

Иначе долго в профессии не задержишься. Галина Грицкевич работает крановщиком вот уже 20 лет, с тех самых пор, как на башенный кран поднялась вместе с родной сестрой. Говорит, душой прикипела не только к самой стройке, но и к строгому мужскому коллективу.

Галина Грицкевич:

Мне кажется, я в женском коллективе не смогла бы уже работать. Я привыкла к мужчинам. Мне интересно с мужчинами общаться.

Теплые слова и весенние цветы сегодня принимает в свой адрес и она – гроза браконьеров всего Городокского района. Антонина Колца возглавляет целую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. И это как раз тот исключительный случай, когда даме и это под силу.

Антонина Колца, начальник Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Девизом для меня лично служат слова Антуана де Сент Экзюпери из «Маленького принца»: проснулся, умылся, приведи себя в порядок. А потом первым делом наведи порядок на планете. Убери планету. Вот так мы и стараемся убирать нашу родную планету, то есть маленький ее кусочек, Городокский район.

О том, что подход к человеку можно найти всегда, заядлая охотница в прошлом и рыболов со стажем по сей день доказывала на деле не раз. И даже делала это по-женски красиво.

Антонина Колца:

Мы догоняли, была погоня за браконьером. Мне пришлось много бежать. И я просто выбилась из сил и кричу: «Да, стой ты в конце концов!» И вдруг он столбом становится и стоит. Я говорю: «Ну, что ты встал?» Он говорит: «Когда я услышал женский голос, мне так стыдно стало бежать».

С глазу на глаз с браконьером, на высоте в полсотни метров. Выполняя тяжелую работу, они уже давно перестали быть просто хранительницами домашнего очага. В любой сфере женщина может проявить себя как отличный профессионал, при этом не лишая внимания и заботы близких и любимых ею людей.