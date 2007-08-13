Первый подарок Минску к дню рождения

Свето-музыкальный фонтан заработал сегодня на площади Независимости.

Это уникальный объект. Семьсот струй водного фейерверка формируют самые различные комбинации. Управляет фонтаном компьютер. Заданные программы меняются каждые полтора часа.

Фонтан на Независимости - первое в столице сооружение, построенное над подземным объектом. Еще одно "ноу-хау" - световое и музыкальное сопровождение. Пока в активе всего тридцать пять мелодий - от классики до модерна.

В перспективе столичные архитекторы планируют украсить фонтан и скульптурной композицией. С девяти утра до десяти часов вечера -официальное время работы уникального фонтана.

