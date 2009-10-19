«Первый отряд» получит продолжение

Русское аниме про Великую Отечественную, тевтонских чернокнижников и пионерскую некропортацию в ближайшее время не закончится: авторы мультфильма «Первый отряд» уже готовят продолжение проекта.

«Сценарий второго фильма написан, и зимой мы готовы приступить к его производству», - говорит один из его создателей, Миша Шприц. Всего, по его словам, в рамках франшизы планируется «четыре полных метра».

«Второй фильм будет в жанре хоррор. В анимации трудно напугать, но мы попробуем это сделать», — пообещал заодно Шприц.

«Первый отряд» летом прошел по мировым фестивалям, а на прошлой неделе вышел в российский прокат. Прогнозируют, что стартовые сборы фильма с бюджетом $3 млн составят около $240 тысяч. При этом фильму еще предстоит выйти в прокат Японии.

Когда состоится японский релиз, пока не уточняется, зато известно, что «Первый отряд» номинирован на престижную премию Asia Pacific Screen Awards в категории «Лучший анимационный фильм». Конкуренцию ему составят «Мэри и Макс», два японских аниме и российский мультик «Про Федота-стрельца, удалого молодца», сообщает OpenSpace.ru.