Первый несчастный случай со смертельным исходом на водоемах Беларуси с начала года

Из Чижовского водохранилища спасатели извлекли тело утонувшего рыбака. Личность погибшего пока не установлена.

В половину седьмого утра на пульт дежурного МЧС позвонил неизвестный и сообщил, что со стороны водохранилища доносились крики о помощи. Прибывшая бригада спасателей обнаружила на льду шапку, перчатки и рыболовные снасти. Спустившись под лед спасители обнаружили труп мужчины. Это первый с начала года несчастный случай со смертельным исходом на водоемах Беларуси.



Игорь Галковский, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Пробоины иногда сверху не видны, они могут быть снизу. Иногда, когда рыбак делает себе лунку, там может быть и 40 см лед. А отойти буквально на 5-10 метров и лед может быть во много раз тоньше.



Рыбакам стоит призадуматься и уйти с насиженных лунок. Официальный запрет на ловлю вступит в силу с 1 апреля. Пока же рыбаков на подтаявших водоемах – пруд пруди. Дрейфуя на последних льдинах, любители зимнего улова рискуют отправиться в своё большое плавание. Под угрозой провала может оказаться не только улов.



