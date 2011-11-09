Первый муж ее бил, второй унижал, а третий носит на руках, несмотря на суровый приговор врачей

Первый раз Диана выскочила замуж в 18 лет. Избранник привлек внимание молоденькой девушки свой внешностью. В свадебное путешествие молодожены поехали к морю. И именно на отдыхе случилось то, чего меньше всего ожидала новоиспеченная жена. Диана Герасимова:

Он ударил меня кулаком. Я упала на пол. Я плакала, а он, видно от того, что не мог меня успокоить, ударил меня второй раз. В жизни Дианы начались просто испанские страсти. Диана Герасимова:

Наша свара напоминала не избиение несчастной женщины, мы, как в мультфильме, кубарем летали, оба были хороши. Так продолжалось более 2-х лет. Разрыв Диане дался не просто, ее отчислили из института, у девушки возникли проблемы с законом. В жизни Дианы появился новый мужчина. Как и в первом случае, девушка не смогла устоять перед мужской статью и красотой. И вновь героиня наткнулась, как говорится, на те же грабли.

Диана Герасимова:

Ему хотелось быть лидером. Но он не дотягивал. Новое испытание поджидало Диану. Она стремительно набрала в весе. Лишних 50 килограммов только усугубляли ситуацию. Ради любимого она взяла себя в «ежовые рукавицы». За 4.5 месяца героиня привела себя в норму. Однако реакция любимого человека была обескураживающей! Диана Герасимова:

Здесь надо 5 кг убрать. Здесь в ногах еще надо. И руки – руки нужно качать. Это было обидно. Для других я была королевой, а для него – так! Еще один удар поджидал Диану. Выяснилось, что она не может иметь детей. Отношение и со вторым супругом стали заходить в тупик. А однажды утром она услышала такие слова, которые переполнили чашу терпения. Диана Герасимова:

Знаешь, иди-ка ты знаешь куда! Животное! Сегодня Диана обрела настоящую семью и свое женское счастье. Героиня считает, что все в жизни неспроста. И именно сейчас, именно с этим человеком, несмотря на суровый приговор врачей, у нее в жизни произошло одно из самых главных событий – семья ждет пополнения! Благодаря всем испытаниям, выпавшим на плечи нашей героини, она пересмотрела шкалу жизненных ценностей. Диана Герасимова:

Прошли уже те времена, когда, если что-то не складывается в браке, надо писать Папе Римскому, чтобы он вас развел-развенчал. И партийным билетом нас никто не убьет, если мы разойдемся. Для себя Диана определила, что ее дальнейшая жизнь должна быть яркой и искрометной. Диана Герасимова:

Именно потому что мы живем один раз в жизни, нужно прожить ее так, чтобы когда мы будем дряхлеющими стариками, нам было что вспомнить. Вспомнить не о том, как мы стирали носки, лепили котлеты, и нас за это еще и обзывали, унижали и изменяли нам. Нам будет хотеться вспомнить о том, какая яркая жизнь у нас была, как нас любили и носили на руках. Сегодня от многих женщин можно услышать: нет настоящих мужчин, перевелись. Именно поэтому в жизни слабому полу приходится все делать самостоятельно: зарабатывать деньги, растить детей, делать карьеру. Давно подмечено классиком, что наша женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Только правильно ли это? Может, сила женщин в их слабости?

Ирина Ольховка, эксперт по вопросам гендерного равенства:

В первой семье Дианы была проблема власти. Мужчина самоутверждался за счет женщины. Диана Балыко, психолог:

Есть такая западня, небольшая ловушка в браке: в течение трех первых месяцев и мужчина, и женщина в первом браке выстраивают определенную модель. И потом эту модель очень тяжело поменять. В последующих браках мы подсознательно пытаемся эту нашу придуманную или подсмотренную у родителей модель перенести на последующий брак. Сила женщины может быть только в том, чтобы попытаться в каком-либо из браков, уже осознав все свои ошибки, эту модель поломать и построить новую модель, что крайне сложно. И вот если Диана в своем четвертом, или пятом, или шестом браке сломает эту и построит новую модель, основанную на уважении, гибкости, на каких-то других ценностях, которые она выберет, тогда она станет сильной женщиной.

Ирина Ольховка, эксперт по вопросам гендерного равенства:

Если женщина хочет быть сильной, пускай она ей будет. Пусть она занимается бизнесом, сегодня этому учат. Если женщина хочет варить борщи, пусть она это делает. Мы няню Пушкина помним, потому что она была няней, а не читала алгоритмы по математике. Но давайте не решать проблемы одного пола за счет другого. Давайте не будем унижать мужчин и говорить, что женское здоровье сегодня более ценно, чем мужское. А от кого же мы будем рожать детей?