Первый конкурсный день Минского международного кинофестиваля «Лістапад» проходит под девизом молодого кино

Новости Беларуси, Минск. Он представит коллекцию ярких, новаторских работ авторов из разных стран и континентов, сумевших завоевать мировое признание. И первая картина этого марафона – мексиканская лента под названием «На север дороги нет» режиссера Ригоберто Перескано.

В Минске фильм представил сопродюсер работы Кристина Веласко. Кинокартина рассказывает о странствиях главного героя Андреса, который хочет покинуть свою страну и все время живет в воспоминаниях. Лента уже завоевала не одну награду на престижных кинофестивалях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Веласко, сопродюсер фильма «На север дороги нет» (Мексика):

Мы очень счастливы показывать наш фильм у вас, в Минске, на «Лістападзе». Очень здорово, что удалось привезти ленту сюда. Надеюсь вашим зрителям понравится картина, покажется близкой. Несмотря на то, что наши страны географически расположены неблизко.