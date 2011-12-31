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Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

31 декабря 2011 11:51
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Новости Беларуси, Минск. Гостиницу в шесть этажей возвели в преддверии Чемпионата мира 2014 года.

К слову, в ближайшее время в стенах смогут разместиться не только гости, но и бригады, работающие над строительством многофункционального объекта. Через полтора года здесь появятся спортивные залы, тир, тематические аудитории, медицинский центр и кафе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Малиновский, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 4»:
Эта гостиница – это первый пусковой комплекс культурно-оздоровительного центра. Строительство второго пускового комплекса будет продолжаться в следующем году.

Александр Довгало, заместитель главы Администрации Фрунзенского района:
В целом, достаточно интересный объект общей площадью 11,5 тысяч кв. м. Он очень важен и значим для Фрунзенского района в целом.

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

Первый комплекс культурно-оздоровительного центра открылся в Минске

# общество # Фотофакт

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