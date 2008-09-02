Первый комплекс дворцового ансамбля в Несвиже открыт для посетителей

Музейная экспозиция располагается в пяти залах. На восстановление ушло три года и 20 миллиардов рублей. Реставрацию остальной части дворцового ансамбля планируется завершить в мае 2010. Пять залов – две исторические параллели. На экспозиционных макетах – точные копии Несвижского замка 17-го и 19-го веков. Между ними – целая эпоха и сотня архитектурных отличий. В новой экспозиции – копии архивных карт, книг, портреты, личные письма рода Радзивиллов. Все то, что раньше было доступно лишь хранителям фондов.



Настоящая гордость музея – архивная комната. Реставраторы воссоздали интерьер всего лишь по одному сохранившемуся фото. В новый образ старого замка добавили люстры и камеры наблюдения. Ведь в коллекции фондов – настоящие раритеты.



Первых посетителей Несвижский замок принял сегодня. Но торжественное открытие запланировано на 26 сентября, когда музейная экспозиция будет готова полностью. В 2010-м, по окончании всей реставрации, в замке откроют передвижную выставку, гостиницу и уютное кафе в духе прошлого времени.