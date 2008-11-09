Первый казачий кадетский класс с религиозным уклоном открылся в Витебске

Православная культура станет одним из профильных предметов учащихся. Режим кадетов приближен к армейскому.

В течение года ребятам предстоит не только освоить специализированные военные дисциплины, повысить уровень физической подготовки, но и успешно подготовиться к тестированию по базовым предметам.

В роду Евгения Буценко военных не было. Поэтому юноша и не помышлял о воинской карьере. Собирался поступать в колледж связи. Однако когда военкомат предложил продолжить обучение в кадетском классе, жизнь повернулась на 180 градусов. Теперь мечта Евгения – офицерские погоны.

В Витебске это уже 3-й кадетский класс. Главная особенность этого набора – изучение православной культуры. Поэтому на защиту родной земли будущих офицеров благословляет церковь.

Современная процедура посвящения в казаки сегодня сведена до торжественного обещания и поцелуя шпаги. Старинные традиции уходят в прошлое. Однако неизменными остаются моральные принципы казачества.

В воинской части юноши принесли торжественную присягу и прошли парадным маршем. Теперь 16 кадетов ожидают будни, по режиму напоминающие солдатские. Лишь с той разницей, что в армии не изучают Закон Божий и бальные танцы.

В этом году Витебская область переживает настоящий «кадетский бум». Вполне возможно, причина кроется в популярности российского сериала «Кадеты». Как бы там ни было, все больше школ стремятся открыть на своей базе кадетские классы. И все больше молодежи связывает свое будущее с военной службой.

