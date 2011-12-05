Первый городской конкурс плаката «Мая Радзiма – Беларусь» стартовал в Минске

Лучшие работы разместят на страницах газет и сайте Мингорисполкома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:
Для оценки создано жюри. В него входят и государственные служащие, и искусствоведы, и специалисты в области рекламы, в области социального плаката.
Дополнительно будет разыгран приз зрительских симпатий. Розыгрыш пройдет по итогам онлайн голосования на нашем официальном Интернет-портале.