Прямой эфир

Первый городской конкурс плаката «Мая Радзiма – Беларусь» стартовал в Минске

05 декабря 2011 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. В художественной форме отразить социальные проблемы и возможные пути их решения может любой горожанин.

Лучшие работы разместят на страницах газет и сайте Мингорисполкома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:
Для оценки создано жюри. В него входят и государственные служащие, и искусствоведы, и специалисты в области рекламы, в области социального плаката.
Дополнительно будет разыгран приз зрительских симпатий. Розыгрыш пройдет по итогам онлайн голосования на нашем официальном Интернет-портале.

# общество # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
05 декабря 2011 18:36

Глава администрации Московского района Минска ответил на вопросы горожан

05 декабря 2011 18:33

Работникам учреждений образования и организаций физической культуры и спорта сохранят ежемесячные доплаты к тарифным ставкам

05 декабря 2011 17:56

Новые подходы в господдержке кинематографии будут внедрены в Беларуси