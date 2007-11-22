Первый филиал Белорусского вуза появится за границей

Готовить абитуриентов в Витебский медуниверситет будут по белорусской учебной программе в Шри-Ланке.

Сегодня премьер-министр Шри-Ланки, посетил Витебский государственный медицинский университет, где будут обучаться подданные его страны. Господин Махипала Херат уверен, что с открытием филиала возрастет и количество желающих шри-ланкийцев получить престижное на востоке белорусское медицинское образование.



570 человек из 24 стран мира. Каждый четвертый - представитель Шри-Ланки. Витебский государственный медицинский университет славится многонациональностью студентов среди белорусских вузов.

Теперь желание побольше узнать о Беларуси ее культуре, выучить национальный язык стало реальным и для жителей страны вечного лета.

С открытием нового факультета появится возможность определить потенциально сильных студентов не только в нашей стране. Отбор иностранных граждан в ВГМУ, проходивший по сертификатам зарубежных стран, ранее не позволял этого сделать.

Контролировать знания иностранных студентов преподаватели Витебского государственного медицинского университета будут через Интернет. А вот экзамены они будут принимать лично.

Ведущие Европейские вузы страны уже давно практикуют открытие своих представительств за рубежом. Теперь к Оксфорду и Гарварду присоединится и белорусский университет.

