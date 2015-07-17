Новости Беларуси. 70 лет мирного неба! Первый фестиваль авиационного спорта откроется 17 июля под Минском. Он совместит в себе зрелищный отдых и состязания с участием 200 спортсменов из 8 стран мира. В программе: Международный кубок по воздухоплавательному спорту, вертолетные гонки, авиашоу, массовый парашютный десант и даже «детский день».

В небо поднимется до 70 воздушных шаров. И если позволит погода, то получится установить рекорд, достойный Книги Гиннеса. Ведь еще ни над одной столицей мира столько аэростатов одновременно не пролетало. Фестиваль продлится три дня и будет проходить на нескольких площадках: аэродром Боровая, аэропорт «Минск-1» и у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.