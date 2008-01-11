Первый этап Кубка Беларуси по скоростной радио-телеграфии стартует в Бресте

Участвуют более 30 спортсменов из Минска, Могилева и Светлогорска. Возраст участников не ограничен, самым юным из них нет и 14 лет. По итогам всех этапов Кубка будет сформирована сборная команда по скоростной радиотелеграфии, которая представит Беларусь на чемпионате Европы в Италии. Напомним, на чемпионате мира-2007, проходившем в сентябре в Белграде, белорусские "скоростники" в четвертый раз подтвердили звание лучших на планете.