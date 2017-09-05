Первый дом для молодых специалистов сдали в сельхозпредприятии «Логойский»

Новости Беларуси. Таким образом здесь поощряют свежие кадры. Под дом отвели здание, который не использовался по назначению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помещения пришлось восстанавливать с нуля. С деньгами помогло предприятие-инвестор. И вот – под одной крышей будут жить ветеринар, агроном и другие специалисты. Всего – 8 человек. Некоторые из них проходили на практику в хозяйство, и теперь твердо решили остаться.