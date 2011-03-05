Первый день вступительной кампании 2011 года в Минске

С 5 по 31 марта в Беларуси пройдет регистрация абитуриентов на профессионально-психологическое собеседование.

Белорусские вузы начали прием документов на профессионально-психологическое собеседование. Регистрация продлится до конца марта. Причем сдать документы и пройти собеседование можно в одном вузе, а поступать в любой другой.

Первый день вступительной кампании 2011-ого выдался по-настоящему жарким. С 9 утра в кабинете приемной комиссии уже многолюдно.

Константин Матюш уверен: у него впереди карьера спортивного журналиста. Не зря же следит за всеми чемпионатами и Олимпиадами.

Константин Матюш:

Хорошая профессия, креатив. Буду много путешествовать.

Профессионально-психологическое собеседование. Такой своего рода IQ-тест должны пройти будущие управленцы, таможенники, правоведы, дипломаты и журналисты.

Конечно, никаких теорем по высшей математике здесь никто спрашивать не будет. Собеседование по форме и содержанию напоминает прием на работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Потому внешний вид здесь имеет значение. А так же умение собраться и правильно изложить свои мысли.

Как правило, на собеседовании присутствуют сотрудники ведомств, преподаватели и психологи.

Людмила Хухлындина, заместитель председателя приемной комиссии БГУ:

Собеседование касается, прежде всего, определения, насколько осознанно абитуриент выбрал свою будущую профессию. Тот же журналист должен обладать коммуникативным, если зажат и не в состоянии брать интервью, то ему сложно быть и реализованным в этой профессии.

Регистрация на собеседование продлится до 31 марта. Чтобы сделать первый шаг в студенческое будущее, достаточно написать заявление и предъявить комиссии паспорт. Документы можно подать лично или прислать по почте. Зарегистрироваться и пройти собеседование можно в одном вузе, например, поближе к дому, а поступать в другой.

Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Регистрироваться можно на несколько блоков специальностей, но только один раз, чтобы не было желания зарегистрироваться на один и тоже блок в разных вузах. Все базы абитуриентов, которые формирует высшее учебное заведение, будут объединены в одну республиканскую базу, поэтому все двойники будут сразу же определены.

Уже в апреле в вузах начнутся собеседования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Судя по первому дню, конкуренция будет достойная. Да и кто сказал, что легко в учении.