Первый день весны – последний день подачи налоговых деклараций

Первый день весны по традиции время «Ч» для тех, кого сразу после Нового года ждут в налоговых инспекциях — истекает срок подачи деклараций о доходах. Правда, нынче удалось избежать больших очередей.

За прошлый год мировая копилка курьезных налогов пополнилась. В США предлагали ввести налог на ботокс — пошлину на косметические процедуры, напрмер, разглаживание морщин и увеличение груди. Парламент Дании принял решение ввести налог на жир в продуктах питания. В Латвии же загорелись акцизным сбором на соль и сахар. Все это исключительно в интересах здоровья наций. В Беларуси звучали предложения о введении налогов на богатых, холостяков или мобильники. Но пока в стране обходятся без фискальной экзотики.

Спать спокойно Виктор Жилин не мог. В прошлом году получил денежный перевод из-за границы. А про налог – забыл. Минут двадцать понадобилось, чтобы выйти из тени.

Виктор Жилин:

Раньше я просто никогда не подавал декларацию, услышал, что надо до 2 марта, — вот и пришел

Это раньше последние дни кампании декларирования проходили под знаком очередей и напряжения. Сейчас – в коридоре и десяток человек не наберется. Но в последний день о финансовой подноготной рассказывают активнее. Инспекторы вчитываются в каждую букву и цифру заполненных бланков.

Андрей Кислов, начальник отдела инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району Минска:

Порядок заполнения деклараций и сами декларации тоже претерпели изменения: если раньше декларация заполнялась на 5-6 страницах, то сейчас — 2-3 страницы. Порядок её заполнения очень прост, работают консультанты.

Светлана Шевченко, начальник Управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

В прошлом году, в сравнении, было представлено около 39 тысяч деклараций, сейчас — около 18 тысяч, более чем на 54% уменьшилось количество деклараций. Связано это, в первую очередь, с изменением налогового законодательства, с упрощением порядка декларирования. Декларируют доходы из-за границы, доходы от физических лиц. Уже нет необходимости декларировать абсолютно все доходы.

Получается, что приходить к налоговикам тем, кто зарабатывал в нескольких местах, не нужно. Отчитаться в инспекции должны люди, которые провели на территории Беларуси не менее полугода, а при этом получили доход за границей или из-за границы. Сведения в налоговые органы должны предоставить и граждане, которые за последние пять лет продали более одной машины или квартиры. Не обязаны, но могут обращаться в инспекцию льготники. Например, чтобы остаться в плюсе, студенты-платники могут рассчитывать на социальный налоговый вычет. А получить вычет профессиональный могут авторы произведений в науке и искусстве.